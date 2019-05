Maxence Parrot en route vers une victoire contre son cancer

«Ce n'est pas facile à admettre. C'est le plus gros défi que j'aurai surmonté dans ma vie, a-t-il avoué. Normalement, j'ai le contrôle sur mes peurs, sur mon stress, sur ce qui se passe dans ma tête. Présentement, ce n'est pas moi qui ai choisi d'associer le mot 'hôpital' ou des odeurs à mes nausées. C'est vraiment mon subconscient qui me contrôle. Je ne croyais pas cela possible. [...] J'avais par contre un très grand bagage (physique et mental) pour faire face à cela. Ce doit être difficile pour ceux qui ne l'ont pas. Physiquement, d'aller au gym pendant les traitements, ça m'a beaucoup aidé.»