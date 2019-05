Les Sharks battent l'Avalanche et accèdent à la finale de l'Ouest

SAN JOSÉ, Californie - De retour d'une blessure, Joe Pavelski a inscrit un but et obtenu une passe, mercredi, lorsque les Sharks de San José ont défait l'Avalanche 3-2, remportant ainsi en sept matchs la série de deuxième tour éliminatoire.

Pavelski a d'abord marqué à 5:57 de la première période. Posté au cercle gauche, il a fait dévier un tir de la pointe de Brent Burns. Le capitaine des Sharks a aussi été complice du but suivant: de l'arrière du filet, il a refilé dans l'enclave à Tomas Hertl, qui a doublé le coussin, à 11:35.

Avec 6,8 secondes à disputer au premier tiers, Mikko Rantanen a grugé l'écart en redirigeant un tir de Samuel Girard. Joonas Donskoi a toutefois porté le score à 3-1 à 12:37 en deuxième période. Le résultat d'un tir des poignets, après qu'il ait contourné le filet.

L'Avalanche n'a pas baissé les bras: après seulement 51 secondes en troisième période, Tyson Jost a réduit la marge en profitant d'une rondelle libre, du revers.

Les Sharks ont réussi à garder le cap, obtenant une place en finale de l'Ouest, contre les Blues de St. Louis. Les hostilités vont commencer en Californie, à une date à déterminer.

Martin Jones a bloqué 27 tirs pour les vainqueurs.

Philipp Grubauer a repoussé 24 rondelles. Il n'était plus devant son filet lors des dernières 2 minutes et 6 secondes en faveur d'un attaquant de plus. Le Colorado a constamment attaqué, mais le score est resté inchangé.

Un but a été refusé à Colin Wilson de l'Avalanche, à 7:49 en période médiane. Il a battu Jones de l'enclave, suite à une passe de Nathan Mackinnon. Mais après avoir étudié la séquence, les officiels ont constaté un hors-jeu.

MacKinnon a dû quitter dans les premières minutes du match, semblant s'être blessé au haut du corps. Il est revenu au jeu avec plus ou moins cinq minutes à disputer en première période.

Le nord de la Californie était solidaire. Avant le match, les A's d'Oakland et les 49ers de San Francisco ont envoyé des gazouillis pour encourager les Sharks.