«En deuxième période, on n’a rien lâché» - Rémi Garde

Si Garde n’exclut pas de revenir à son système 4-3-3 contre Cincinnati, samedi, il précise qu’il doit composer avec un laps de temps écourté, rayon récupération.

« On va étudier un peu plus le jeu de Cincinnati, même si on a commencé et essayez de très bien récupérer. Là, on a un déplacement et le match a été placé à 13 heures, samedi. On est les derniers (à jouer) aujourd’hui et les premiers à rejouer (samedi). Mais c’est sûrement par hasard… »

Et il ne faut pas s’attendre à voir joueurs laissés à Montréal rejoindre l’Impact à Cincinnati.

« Non. Je ne pense pas. Tous ceux qui étaient valides, qui pouvaient marcher, on les a amenés. Ils sont là, on verra. »