Des départs potentiels pourraient freiner l'avancée des Blue Jackets

COLUMBUS, Ohio — Si deux des meilleurs joueurs des Blue Jackets de Columbus quittent l'organisation, comme plusieurs observateurs l'anticipent, il y aura des répercussions sur à peu près toutes les décisions que prendront les dirigeants de l'équipe cet été.

Le gardien Sergei Bobrovsky et l'attaquant Artemi Panarin sont susceptibles de devenir des joueurs autonomes sans compensation et il semble presque certain qu'ils vont évoluer sous d'autres cieux. Restructurer la formation pour compenser le départ possible des deux Russes, et peut-être d'autres joueurs autonomes, signifie que le directeur général Jarmo Kekalainen pourrait passer un été fort occupé.

«Nous voulons des gars qui sont fiers d'être des Blue Jackets, des gars qui veulent vivre à Columbus, élever leur famille à Columbus, a déclaré Kekalainen mercredi. Si c'est la raison pour laquelle vous voulez jouer ailleurs, alors, allez jouer ailleurs.»

Kekalainen savait que les deux vedettes vont probablement quitter — leur refus de signer des prolongations de contrat a causé des frictions dans le vestiaire durant la saison — mais il les a gardées à Columbus dans l'espoir de connaître de longues séries éliminatoires.

«Bob» et «Bread» sont éventuellement devenus des éléments cruciaux de la randonnée des Blue Jackets pendant les séries éliminatoires et de leur balayage contre le Lightning de Tampa Bay, la meilleure formation de la LNH pendant la saison régulière, lors du premier tour.

Les Blue Jackets ont pris part à la deuxième ronde des séries pour la première fois de leurs 19 ans d'existence mais ont été éliminés en six matchs par les Bruins de Boston en demi-finale de l'Association Est.

«Nous avons fait un pas dans la bonne direction, a analysé l'entraîneur-chef John Tortorella. J'espère que nous pouvons voir à quel point c'est difficile de continuer. Il y a tellement de bonnes choses qui se passent dans notre vestiaire et — après avoir parlé à Jarmo et notre groupe de dirigeants — tant de bons éléments qui vont s'ajouter. C'est une période emballante pour nous.»

Mais, il y aura des changements.

Duchene, Dzingel et les autres

Les attaquants Matt Duchene et Ryan Dzingel, tous deux acquis des Sénateurs d'Ottawa à la date limite des transactions, en vue des séries éliminatoires, sont eux aussi susceptibles de devenir des joueurs autonomes. Les deux joueurs ont été moyens durant le dernier droit mais Duchene s'est ressaisi pendant les séries avec dix points en dix matchs.

Par ailleurs, le défenseur Adam McQuaid, un autre joueur qui s'est ajouté à la date limite des transactions, n'a pas apporté beaucoup à l'équipe en raison d'une blessure et rien ne dit que les Blue Jackets vont lui offrir un contrat.

«Ça fait partie de la business, malheureusement», a déclaré l'attaquant Cam Atkinson, qui a mené l'équipe avec 41 buts, un sommet personnel en carrière.

«C'est la partie désolante. Mais en tant qu'équipe et en tant qu'organisation, nous sommes tellement près. Nous avons fait beaucoup de pas de géants cette année. En fin de compte, ces joueurs prennent leurs propres décisions, mais nous savons ce qu'il y a dans ce vestiaire. Nous avons une équipe gagnante et une culture gagnante.»

Les gardiens ont des gardiens de but au sein de leur organisation mais aucun n'est du calibre de Bobrovsky. Le réserviste Joonas Korpisalo sera évalué de près, mais peut-être n'est-il pas un gardien numéro un.

Les Blue Jackets vont probablement tenter de faire signer un nouveau contrat à Keith Kinkaid, un gardien de 29 ans obtenu dans un échange avec les Devils du New Jersey en février et qui n'a participé à aucun match avec sa nouvelle équipe.

L'organisation a également une bonne opinion d'Elvis Merzlikins, un spectaculaire gardien de 24 ans originaire de la Lettonie qui a été réclamé en troisième ronde du repêchage de 2014. Il a connu du succès dans la Ligue nationale de la Suisse et devrait amorcer la prochaine saison au sein de la formation de la LNH.

Les Blue Jackets souhaient aussi que l'attaquant Alexandre Texier et le défenseur Vladislav Gavrikov — des recrues qui ont rejoint l'équipe après la fin de leur saison outre-mer — puissent devenir de fiables joueurs de la LNH. Malgré une utilisation limitée pendant les séries, les deux joueurs ont montré de belles choses. Emil Bemstrom et Liam Foudy, deux espoirs très bien cotés, pourraient aussi être prêts à collaborer.

Les Blue Jackets devront trouver un moyen de remplacer les 87 points de Panarin — un sommet au sein de l'équipe — mais ils pourront toujours compter sur Aktinson (41-28-69), Pierre-Luc Dubois (27-34-61) de même que sur les défenseurs vedettes Seth Jones et Zach Werenski.

«Nous essayons d'apposer un sceau sur cet endroit, sur cette organisation, sur notre façon de diriger ici, a déclaré Tortorella. Notre communauté a apposé un sceau (pendant les séries) pas seulement pour nous mais pour le monde du hockey.»