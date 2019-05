L'impact en quête d'une improbable victoire dans le stade des Red Bulls

L'Impact de Montréal affronte ce soir les Red Bulls de New York dans leur domicile du New Jersey et tentera de faire oublier son revers à domicile, samedi dernier, contre le New York City FC.

Avec leur fiche déficitaire, les Red Bulls (3-4-2) sont à la portée de l'Impact (5-4-2), mais il faut rappeler que l'équipe de Rémi Garde n'a jamais remporté un match au Red Bull Arena en saison régulière: une fiche de neuf revers en autant de rencontres avec huit buts pour et... 28 de concédés.

Bref, la tâche ne s'annonce pour une équipe privée d'Ignacio Piatti et de Bacary Sagna. Omar Browne a droit à son premier départ pour l'Impact.

La rencontre est diffusée sur les ondes du réseau Cogeco dès 20 heures avec Jeremy Filosa et Arcadio Marcuzzi qui sont sur place.

