Impact 2 Red Bulls 1 (deuxième demie)

L'Impact de Montréal affronte actuellement les Red Bulls de New York dans leur domicile du New Jersey et tente de faire oublier son revers à domicile, samedi dernier, contre le New York City FC.

Avec leur fiche déficitaire, les Red Bulls (3-4-2) sont à la portée de l'Impact (5-4-2), mais il faut rappeler que l'équipe de Rémi Garde n'a jamais remporté un match au Red Bull Arena en saison régulière: une fiche de neuf revers en autant de rencontres avec huit buts pour et... 28 de concédés.

Bref, la tâche ne s'annonce pour une équipe privée d'Ignacio Piatti et de Bacary Sagna. Omar Browne a droit à son premier départ pour l'Impact.

Avantage Red Bulls

Le début de match n'est certes pas à l'avantage de l'Impact. À la 8e minute, Evan Bush doit faire un arrêt à courte distance face à Daniel Royer qui s'était profondément avancé dans la zone de réparation. Cinq minutes plus tard, Alex Muyl fait dévier de la tête une passe en croisé et le ballon passe à la gauche du but du gardien de l'Impact.

La première chance pour l'Impact survient à la 20e minute quand Omar Browne arrive à tirer dans un angle restreint sur le flanc gauche, mais le ballon frappe l'extérieur du filet des Red Bulls.

Les Red Bulls s'inscrivent à la marque à la 36e minute lorsque Aron Long redirige de la tête un coup de pied arrêté de Marc Rzatkowski.

Et l'Impact rend la monnaie de sa pièce aux Red Bulls à la 64e minute de la même façon, lorsque Zakaria Diallo inscrit son premier but de la saison en faisant dévier un cuir bien centré.

Penalty pou l'Impact

À la 78e minute, Aron Long se croit au football américain et il plaque sèchement Anthony Jackson-Hamel dans la surface de réparation. Le penalty est accordé. Maximiliano Urruti s'en charge et il fait mouche.

Plus de détails à venir....