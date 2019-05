Les Raptors écrasent les Sixers 125-89 et prennent les devants 3-2

TORONTO - Même ennuyé par une légère blessure à la cuisse, Pascal Siakam a inscrit 25 points et il a mené les Raptors à une écrasante victoire de 125-89 face aux 76ers de Philadelphie, mardi, permettant à la formation torontoise de prendre l'avance de 3-2 dans la demi-finale de l'Est.

Kawhi Leonard a ajouté 21 points et 13 rebonds. Kyle Lowry a fourni 19 points, dont six des huit premiers points de l'équipe. Danny Green a excellé avec 17 points, incluant une soirée de cinq en sept pour les tirs de trois points.

Marc Gasol a inscrit 11 points, un de plus que Serge Ibaka. Ce dernier a reçu un coup de coude accidentel de Leonard et a brièvement quitté à cause d'une coupure au front, au premier quart. Il est revenu dans le match avec trois points de suture et une bonne enflure.

Jimmy Butler a obtenu 22 points pour les Sixers, qui ont été 0 en 8 pour les trois points au deuxième quart. Cela a contribué à ce que les Raptors mènent 64-43 à la demie.

Le club de Nick Nurse s'est imposé 37-17 au deuxième quart. Les Raptors ont commencé à prendre leurs distances avec une séquence panier et lancer franc de Lowry, suite à un vol réussi par Siakam. Les favoris de la foule prenaient alors les devants par 10 points, 42-32.

Les Raptors ont porté le coussin à 40 points en deux occasions, tard dans la rencontre. Leonard et Siakam ont pu être remplacés avec plus de sept minutes au cadran.

Le sixième match sera présenté jeudi, à Philadelphie. Si nécessaire, un match ultime aurait lieu dimanche, dans la métropole ontarienne.