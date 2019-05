Défi sportif: «J'avoue que ça dépasse mes rêves» -Monique Lefebvre

« La chance que j’ai, c’est que le milieu des personnes handicapées est un milieu où les gens ont un sens de l’humour incroyable. Quand tu côtoies des personnes handicapées, tu ris plus que moins, ce que bien des gens ne savent pas. Quand tu as une limitation, mieux vaut prendre la vie en riant. Sinon, tu trouves ça très long et très triste. Alors, j’ai appris à avoir un sens de l’humour et à voir la vie autrement. La limitation est souvent dans le regard de celui qui nous regarde. »

Et après plus de 35 ans d'implication, la fondatrice du Défi sportif admet qu'elle n'aurait jamais cru que son projet soit si rassembleur.

« J'avoue que depuis quelques années, ça dépasse mes rêves. Quand on a dépassé le 5000... Avant, je me disais que ça allait être gros... La première année, il y a eu 720 athlètes. Mais depuis ce temps, il y a un mouvement incroyable. On développe la fierté chez les enfants, leur estime de soi, et on développe la grande fierté chez les parents. Ça, ça me dépasse. je n'aurais jamais pensé que l'on puisse rendre des familles aussi heureuses de voir leurs jeunes contents. Il y a des jeunes qui sont très renfermés sur eux. Des parents viennent au Défi sportif me disent: « c'est son premier sourire de l'année ». Ça, ça va vraiment plus loin que ce que j'aurais pu penser. »

Écoutez l'entrevue intégrale...