En duo avec Vigneault:«On se donne une chance de gagner la coupe» - Michel Therrien

« Je lui avais dit : « C’est sûr qu’un gars comme toi, j’irais travailler avec toi. » On avait discuté de ça lors de soupers de couples. On jasait de toutes sortes d’affaires. Cet hiver, on a encore soupé ensemble. En février. Et il m’avait dit que s’il avait la chance de revenir comme entraîneur-chef, qu’il aimerait que je travaille avec lui. Mais là encore, on ne savait pas.

« Les offres d’Europe ont commencé à rentrer. Je lui en ai fait part. Et quand il a reçu l’appel des Flyers, il m’a appelé pour me dire qu’il aimerait que l’on travaille ensemble. À partir de ce moment, j’ai mis un «hold» sur les équipes d’Europe. On va travailler ensemble et ça m’excite au plus haut point. »

Michel Therrien estime qu’il ne pouvait passer à côté d’une telle occasion, et ce, pour plusieurs raisons.

« Alain, je le connais très bien. On le sait tous, c’est l’un des meilleurs entraîneurs. En ce qui me concerne, c’est l’un des meilleurs dans la ligue. Il est toujours bien préparé. J’ai travaillé avec.