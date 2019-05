«Rask a été meilleur que Bobrovsky» - Dany Dubé

Les Blue Jackets de Columbus ont tout misé sur le présent et ils pourraient bien en payer le prix dans le futur après avoir subi l’élimination au deuxième tour éliminatoire face aux Bruins de Boston.

Rappelons que les Blue Jackets ont préféré garder le gardien Sergeï Bobrovsky et l’attaquant Artemi Panarin, de potentiels joueurs autonomes, plutôt que de les échanger avant la date limite des échanges en février.

De plus, les Blue Jackets ont mis la main sur Matt Duchene et Ryan Dzingel des Sénateurs d’Ottawa, cédant une foule de choix de premier et deuxième tour lors des prochains repêchages de la LNH. En bref, le directeur général Jarmo Kekalainen a mis tous ses œufs dans le même panier.

Bilan individuel?

« Il y a deux joueurs qui ont manqué un rendez-vous par rapport à leurs attentes contractuelles », a noté l’analyste Dany Dubé au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de Sports.

« Je ne pense pas que Bobrovsky a démontré qu’il était un gardien de classe supérieure. Élite. Il a démontré qu’il était un excellent gardien de but en séries, mais de la façon dont il a joué durant le 6e match…