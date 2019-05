L’Impact doit apprendre à se diversifier

L'entraîneur Rémi Garde a une grosse année de soccer derrière la cravate et ça parait. Il possède maintenant une équipe qui est plus à son image, avec une profondeur plus intéressante aussi. Garde s’est bien adapté à une ligue physique qui est très taxante auprès des joueurs. Beaucoup plus qu’en Europe en tout cas.

Garde distribue mieux les minutes de jeu, que ce soit en utilisant ses trois changements lors des matchs, mais en effectuant aussi de belles rotations dans son effectif lors des matchs en milieu de semaine.