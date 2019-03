L'Impact de Montréal débute sa saison 2019 à San Jose

Les joueurs de l'Impact de Montréal entameront la huitième saison en MLS du club et la 26e de l'histoire de la franchise samedi contre les Earthquakes de San Jose au Avaya Stadium dès 22h00.



Tout comme l’an dernier, la troupe de Rémi Garde passera beaucoup de temps dans les aéroports nord-américains pour commencer la campagne, alors que huit de leurs neuf premiers matchs seront disputés à l'étranger.



Lors des matchs inauguraux en MLS, tous à l'extérieur, l'Impact a une fiche de deux victoires et cinq défaites. La dernière victoire de l’équipe en pareille circonstance remonte à 2016, lorsque les Montréalais avaient défait les Whitecaps à Vancouver par la marque de 3-2. Contre les Earthquakes, le Bleu-blanc-noir a gagné quatre matchs à domicile, en plus d'avoir cumulé un match nul et deux défaites sur la route.



Retour sur le camp d’entraînement



L’Impact de Montréal a disputé cinq matchs préparatoires cet hiver, ne subissant pas la défaite et cumulant une fiche de trois victoires et deux matchs nuls, en plus d’inscrire sept buts et de n’en concéder qu’un seul.



Avec l'arrivée de l'attaquant Maximiliano Urruti, du milieu de terrain Harry Novillo et de quelques autres nouveaux venus, l'effectif montréalais présente maintenant un visage différent de celui de la saison dernière. C’est toutefois un avantage si on compare à la même période l’an dernier, alors que Rémi Garde avait eu tout un casse-tête à résoudre pour former son équipe en vue de sa première saison à la barre d’Impact.