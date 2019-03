Jeux du Québec: «Que les Jeux commencent!»

«Le délai était court et nous voulions une signature différente. Étant donné l’abondance et la générosité de la neige et de la force de nos hivers, le thème était O Celsius. Une attention particulière a été portée sur l’esthétique de la mise en scène, de l’éclairage, des décors et des costumes. C’était un mixte de nouvelles technologies, de cirque, de musiciens, de danseurs et de cascadeurs. Il fallait que ça bouge et que ça soit wow pour les jeunes.»