«C'est fascinant à quel point il est souvent le premier marqueur» - Dany Dubé (vidéo)

Encore une fois, le Canadien n’allait nulle part en début de match. Et encore une fois, c’est Brendan Gallagher qui a sonné le réveil.

Secoué après une collision avec Chris Kreider, le petit attaquant est revenu à la charge et il a profité d’une belle manœuvre de Tomas Tatar pour créer l’égalité 1-1 en deuxième période et changer complètement l’allure de la rencontre. Il s’agissait du 28e but de la saison de Gallagher.

« Brendan Gallagher, c’est l’âme du Canadien de Montréal, a noté l’analyste Dany Dubé. Sur ses 28 buts cette saison, il a marqué le premier but de son équipe dans le match…. 11 fois.

« Et je n’ai pas calculé les fois où il a marqué le premier but de la période », a ajouté Dubé avec Jérémie Rainville, après la rencontre.