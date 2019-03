Christine Sinclair à 5 buts d'un record historique

LAGOS, Portugal - La capitaine Christine Sinclair a sauvé le Canada avec un penalty à la 81e minute, vendredi, lors d'une victoire de 1-0 du Canada contre l'Écosse à la Coupe de l'Algarve.

Il s’agissait du 179e but de sa carrière sur la scène internationale, ce qui approche Sinclair à cinq buts d'égaler le record d'Abby Wambach. L'Américaine est à la retraite.

Mercredi, les Canadiennes, cinquièmes au monde, ont fait match nul 0-0 contre l'Islande, qui vient au 22e rang. Face à l'Écosse, 20e pays classé, le score était le même avant que Chloe Arthur ne fasse chuter Ashley Lawrence dans la zone de réparation.

Disputant un 277e match international, Sinclair a calmement déjoué le plongeon de Lee Alexander.

« Je l'ai vue bouger tôt et j'avais la moitié du filet où tirer - j'espérais ne pas manquer mon coup, a dit la Britanno-Colombienne. Ce qui me donne confiance, c'est de savoir que je suis prête. Je pratique les tirs de pénalité à la fin de chaque entraînement. »

Invaincu à ses six dernières rencontres, le Canada va rejouer mercredi, contre un adversaire à déterminer.

L'entraîneur du Canada Kenneth Heiner-Moller avait apporté quatre changements. Erin McLeod a défendu le filet, tandis qu'Allysha Chapman, Shelina Zadorsky et Jordyn Huitema ont été insérées au onze partant.

La meilleure chance de l'Ecosse est survenue à la 19e minute lorsque McLeod s'est précipitée pour contrer une attaquante. Le ballon est allé vers une autre Écossaise, plus éloignée du but. Alors que McLeod revenait à sa place, Erin Cuthbert a dirigé le ballon vers le but, mais Kadeisha Buchanan a sauvé la mise à l'aide d'une tête.

Le Canada a terminé cinquième à la Coupe Algarve 2018 l'an dernier. Les Canadiennes ont remporté le tournoi en 2016 et a été finaliste en 2017.

L'Ecosse et le Canada vont participer à la Coupe du monde de soccer féminin en France, du 7 juin au 7 juillet.