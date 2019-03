Canadien 2 Rangers 1 (deuxième période)

Après une victoire sans appel (8-1) contre les Red Wings de Detroit, mardi, le Canadien de Montréal dispute à New York le premier de deux matchs en autant de soirs, en faisant face aux Rangers.

Le Tricolore (34-23-7, 75 points) occupe la première position des équipes repêchées (7e rang) de l’Association de l’Est, avec sur ses talons les Hurricanes de la Caroline (74 points) et les Penguins de Pittsburgh (74 points).

Tir dévié

Les Rangers inscrivent le premier but de la rencontre à 4:41 de la première période quand une rondelle en provenance de la pointe est déviée du tout au tout par Vladislav Namestnikov. Price n'avait aucune chance.

Le Canadien riposte en deuxième période, à 7:27. Secoué quelques minutes plus tôt, Brendan Gallagher s'amène à fond de train devant le filet des Rangers juste à temps pour rediriger la rondelle passée par Tomas Tatar de façon très habile. C'est l'égalité. Un 28e but pour Gallagher.

Et les hommes de Claude Julien prennent les devants après un coup de chance. Samedi dernier, le Tricolore a été victime d'un mauvais bond de la rondelle sur la bande qui a coûté un but face aux Maple Leafs de Toronto. Cette fois, c'est Joel Armia qui tire parti d'un bond du même genre. Il s'empare de la rondelle dans l'enclave et il joue Henrik Lundqvist d'un tir dans la partie supérieure du filet. But inscrit à 14:38, le 8e de la saison d'Armia.

