Max Domi remporte la Coupe Molson 

Le Canadien de Montréal a annoncé que Max Domi est le récipiendiaire de la coupe Molson pour le segment du mois de février.

Également lauréat en octobre, Domi a été nommé première étoile lors des matchs du 3 et du 15 février, contre les Oilers d'Edmonton et les Blue Jackets de Columbus, respectivement. Il a aussi été choisi deuxième étoile le 17 février face aux Panthers de la Floride et le 26 février contre les Red Wings de Detroit.

En 13 parties en février, l'attaquant de 23 ans a égalé sa meilleure production offensive mensuelle en carrière — après mars 2018 et novembre 2018—, récoltant 15 points, dont six buts. Domi a mené l'équipe pour les points et le ratio défensif (plus-9).

Contre Detroit, l'attaquant originaire de Winnipeg a inscrit des sommets en carrière lors d'un même match avec cinq points (deux buts et trois aides) et un ratio défensif de plus-5.

Meilleur marqueur du Canadien cette saison avec 59 points, dont 22 buts, après 64 rencontres, Domi est déjà assuré d'établir des sommets personnels en carrière aux chapitres des buts, des aides et des points.

En 2015-2016, sa première campagne dans la LNH, Domi avait amassé 18 buts et 52 points en 81 matchs dans l'uniforme des Coyotes de l'Arizona. L'an dernier, toujours avec les Coyotes, il avait obtenu 36 aides mais seulement neuf buts en 82 rencontres.

Une présentation précédera le match de samedi contre les Penguins de Pittsburgh au Centre Bell.

Entre-temps, le Canadien rend visite aux Rangers de New York au Madison Square Garden vendredi soir pour conclure un périple de quatre rencontres à l'étranger.