Le Lightning embauche un autre joueur québécois

TAMPA BAY, Floride - Julien BriseBois a tendu une autre perche vers un joueur québécois provenant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Le directeur général du Lightning de Tampa Bay a annoncé, vendredi matin, que Jimmy Huntington, un joueur autonome, avait accepté un contrat d'entrée de trois ans avec les meneurs du classement général de la LNH.

Âgé de 20 ans, Huntington, qui n'a jamais été repêché, complète sa cinquième saison dans la LHJMQ et sa première avec l'Océanic de Rimouski, après une année avec le Titan d'Acadie-Bathurst et trois campagnes avec les Tigres de Victoriaville.

En 60 parties avec l'Océanic cette saison, le centre de six pieds un pouce et 193 livres totalise 38 buts _ un sommet chez l'Océanic _ et 83 points, ce qui lui confère le sixième rang des marqueurs de la ligue. Il a marqué 13 buts en avantage numérique et quatre filets victorieux.

Originaire de Montréal, Huntington a disputé 284 matchs en carrière dans le circuit Courteau et compte 67 buts et 179 points. Il a participé à 22 parties des séries éliminatoires, toutes avec Victoriaville, et inscrit quatre buts et 11 points.