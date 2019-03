Les Islanders humilient Tavares et les Maple Leafs

UNIONDALE, New York - Casey Cizikas a réussi un doublé et les Islanders de New York ont saboté le retour de leur ex-capitaine John Tavares, juedi, en humiliant les Maple Leafs de Toronto 6-1.

Anthony Beauvillier, Anders Lee et Valtteri Filppula ont aussi touché la cible pour les Islanders, qui avaient perdu trois de leurs quatre matchs précédents.

Jordan Eberle et Cal Clutterbuck se sont signalés avec deux mentions d'aide chacun, tandis que Robin Lehner a effectué 34 arrêts pour permettre aux Islanders de se forger une avance de deux points devant les Capitals de Washington au sommet de la section Métropolitaine — à la veille d'un duel très attendu entre les deux équipes. Les Islanders ont maintenant 81 points, soit un de plus que la saison dernière.

Les partisans des Islanders, très actifs sur les réseaux sociaux pour exprimer leur amertume à la suite du départ soudain de Tavares l'été dernier, l'ont hué copieusement lorsqu'il a sauté sur la patinoire avec ses coéquipiers pour la période d'échauffement. Le scénario s'est reproduit au début de chacune des périodes. Ils ont également scandé en choeur « Nous n'avons pas besoin de toi! », ainsi que d'autres slogans dérisoires, tout au long de la partie.

Zach Hyman a été le seul à noircir la feuille de pointage pour les Maple Leafs, qui ont vu leur série de victoires s'arrêter à trois. Garret Sparks a réalisé 31 arrêts.