Bryce Harper: 330 millions $ pour 13 ans avec les Phillies 

NEW YORK - Bryce Harper aurait accepté un contrat de 330 millions $ pour 13 ans - le plus important de l'histoire du baseball majeur - avec les Phillies de Philadelphie, a appris l'Associated Press d'une source au fait des pourparlers.

La source en question s'est confiée à l'agence sous le sceau de l'anonymat, jeudi, vu que l'entente est liée à la réussite d'examens médicaux. MLB Network a été le premier média à rapporter la nouvelle.

Les Giants de San Francisco et les Dodgers de Los Angeles ont aussi fait de l'oeil au voltigeur au cours des dernières semaines.

Voltigeur vedette âgé de 26 ans qui a passé toute sa carrière avec les Nationals de Washington, Harper obtiendrait un boni à la signature de 20 millions $, un salaire de 10 millions $ cette saison, 26 millions $ lors des neuf campagnes suivantes et 22 millions $ lors des trois dernières années.

Le pacte serait le plus imposant jamais accordé dans l'histoire du baseball, surpassant celui de 325 millions $ pour 13 ans accordé par les Marlins de Miami au voltigeur Giancarlo Stanton avant la saison 2015. Il abaisserait aussi la marque pour un contrat offert à un joueur autonome, établie la semaine dernière quand Manny Machado a accepté 300 millions $ pour 10 ans de la part des Padres de San Diego. Aucune des sommes d'argent n'est différée et il dispose d'une clause complète de non-échange.

Le salaire moyen de 25,4 millions $ par saison que touchera Harper est le 14e plus élevé de l'histoire du Basebal majeur, bien en deçà des 34,1 millions $ que touche le lanceur Zack Greinke depuis qu'il a signé un contrat de six ans et 206,5 millions $ avec les Diamondbakcs de l'Arizona en 2016.

Nouvelles acquisitions

Les Phillies ont été parmi les plus actifs cet hiver, ajoutant le voltigeur Andrew McCutchen (3 ans/50 millions $) et le releveur David Robertson (2 ans/23 millions $), en plus de faire l'acquisition du receveur J.T. Realmuto et de l'arrêt-court Jean Segura. À l'interne, ils ont offert un contrat de 4 ans et 45 millions $ à leur as partant Aaron Nola.

Après avoir mené la section Est de la Ligue nationale au début du mois d'août 2018, les Phillies ont compilé une fiche de 16-33 dans le dernier droit pour terminer à 80-82, soit une sixième saison d'affilée avec une fiche perdante.

Harper a participé au match des étoiles dans six de ses sept saisons dans les majeures et il a été un choix unanime au scrutin pour le titre du joueur par excellence de la Nationale en 2015.

Les Nationals l'ont sélectionné avec le tout premier choix au total du repêchage de 2010 et l'ont promu dans les majeures moins de deux ans plus tard, à 19 ans. Il a été élu recrue par excellence de la Nationale en 2012, alors que les Nationals ont remporté leur premier titre de section. Il a été un rouage important des éditions 2014, 2016 et 2017 lorsque les Nationals ont ajouté des titres de section. L'équipe n'a jamais terminé plus bas que deuxième dans l'Est en sept ans. Mais les Nationals n'ont jamais remporté une série au cours de cette période.

Il a connu sa meilleure campagne en 2015, à l'âge de 22 ans, maintenant une moyenne de ,330 avec 42 circuits et 99 points produits, 118 points marqués et 124 buts sur balles, pour une moyenne combinée présence/puissance de 1,109.

L'an dernier, il a frappé 34 circuits et produit 100 points pour la première fois de sa carrière en plus d'obtenir 130 buts sur balles, mais sa moyenne au bâton a chuté à ,249. Alors que les Nationals ont accueilli le match des étoiles, il a volé le spectacle en remportant le concours de circuits.

Harper est un frappeur de ,279/,388/,512 en carrière, avec 183 doubles, 184 circuits, 521 points produits et 610 points marqués en 927 rencontres.