Quand le héros fait vraiment une différence!

Samedi dernier, alors que les Canadiens de Montréal étaient en visite à Toronto afin d'affronter les Maple Leafs, un jeune garçon, qui fait probablement partie des plus grands partisans de Carey Price, était présent dans les estrades lors de l'entraînement matinal.



Ce jeune garçon, prénommé Anderson, rêvait depuis des lunes de rencontrer son idole. Il y a un an, sa maman qui combattait un cancer lui a avait promis qu'elle ferait tout son possible pour que son fils puisse réaliser son rêve et rencontrer Carey.



Malheureusement, dans les mois qui ont suivi, la maman d'Anderson est décédée et le monde du jeune homme a chaviré. Les proches d'Anderson n'ont toutefois pas oublié la promesse de la défunte maman et samedi, le garçon a pu rencontrer Carey à la sortie de l'entraînement.