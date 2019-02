Le Lightning gagne un 10e match de suite (vidéo)

NEW YORK — Victor Hedman a fait bouger les cordages après 3:25 de jeu en prolongation et le Lightning de Tampa Bay a fracassé un record d'équipe en gagnant un 10e match de suite en battant les Rangers de New York 4-3, mercredi.

Tyler Johnson, J.T. Miller et Dan Girardi ont marqué en temps réglementaire pour le Lightning. Nikita Kucherov a récolté trois aides, gonflant son total à 74, un sommet dans la LNH. Andrei Vasilevskiy a effectué 33 arrêts.