Pierre Larouche se souvient de la LHJMQ, de Guy Lafleur et parle du grand Mario

Larouche se souvient aussi d’un match avec les Penguins - l'équipe qui l'a repêché - à Pittsburgh, contre le Canadien, où il devait remettre des roses à une gagnante d’un concours à Pittsburgh.

« C’était seulement, ma deuxième année. Je commençais juste à parler anglais. J’arrive sur la glace et le gars qui est en charge de ça me demande : « Qu’est-ce qu’un Canadien français dirait à une Américaine la première fois qu’il la rencontre? »

Tout ce que j’ai pensé, c’est à une chanson très populaire et j’ai dit : « Voulez-vous coucher avec moi ce soir? » Le lendemain, ma mère m’a appelé pour me dire que ce n’était pas drôle. Ça a sorti tout seul. Je ne savais pas quoi dire… »

Et s’il a adoré jouer avec Guy Lafleur et Steve Shutt à Montréal – où il a marqué 50 buts comme il l’avait fait à Pittsburgh -, Larouche se souvient d’une histoire avec Lafleur du temps où il était à New York.

Une blessure à la hanche a mis un terme à la carrière de Larouche quand il était avec les Rangers de New York durant la saison 1987-1988. Peu de temps avant que Lafleur se joigne au Blue shirts en 1988, lors de son retour au jeu.

« Pour te donner une idée à quel point Guy Lafleur est un grand homme, je lis dans le journal qu’il voulait porter le numéro 44. Moi, j’avais le 10 à New York, mais je ne jouais plus. Je lui dis :

PL : « Voyons donc Guy, qu’est-ce que tu fais là? »

GL : « Pierre, c’est ton numéro, je peux pas prendre ça. »

PL : « Heille… Arrête donc. Prends-le le 10 ».

