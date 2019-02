Deux buts de Johnsson dans une victoire des Maple Leafs

TORONTO - Andreas Johnsson a marqué deux des quatre buts des siens lors d'une poussée en deuxième période, mercredi, et les Maple Leafs de Toronto ont vaincu les Oilers d'Edmonton 6-2.

Mitch Marner a récolté un but et deux mentions d'aides, tandis que John Tavares, William Nylander et Patrick Marleau ont amassé chacun deux points, générant le reste de l'attaque des Maple Leafs. Frederik Andersen a repoussé 34 tirs.

Leon Draisaitl et Ryan Nugent-Hopkins ont répliqué pour les Oilers. Mikko Koskinen a accordé quatre buts sur 16 tirs avant de céder sa place à Anthony Stolarz, qui a stoppé 18 lancers. Darnell Nurse a récolté deux aides.

Le capitaine des Oilers Connor McDavid était de retour au jeu après avoir purgé une suspension de deux rencontres pour un coup à la tête contre le défenseur des Islanders de New York Nick Leddy la semaine dernière. Les Oilers avaient récolté six points sur une possibilité de huit à leurs quatre dernières sorties, mais présentaient aussi un dossier de 3-8-4 à leurs 15 derniers matchs.

Le ciel leur est tombé sur la tête en deuxième période. Marner a rompu une égalité de 1-1 après 69 secondes de jeu, puis Johnsson a creusé l'écart seulement 77 secondes plus tard. Nylander a porté le score à 4-1 à 4:50, ce qui a mis un terme à la soirée de travail de Koskinen.

Johnsson a souhaité la bienvenue à Stolarz en le déjouant en avantage numérique à 8:09.