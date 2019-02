«Peut-être le pire échange de l'histoire de la ligue» - Bruno Heppell

L'association entre le quart Johnny Manziel et les Alouettes de Montréal a pris fin officiellement, mercredi, lorsque la Ligue canadienne de football a demandé à l'organisation montréalaise de mettre un terme au contrat de l'Américain après qu'il ait été découvert que ce dernier n'a pas respecté les conditions qui lui permettaient d'évoluer dans le circuit canadien.

Les Alouettes ont pourtant payé une fortune pour mettre la main sur Manzel. Afin de l'obtenir des Tiger-Cats de Hamilton l'an dernier, le directeur général Kavis Reed a cédé ses choix de première ronde des repêchages 2020 et 2021, ainsi que le joueur de ligne défensif Jamaal Westerman et le receveur Chris Williams. Sept mois plus tard, il ne reste que le joueur de ligne à l'attaque Tony Washington à Montréal.

La LCF avait été très claire: Manziel devait se soumettre à une série de conditions, dont suivre un processus d’évaluation continu par un expert indépendant en matière de violence faite aux femmes, une révision par un avocat-conseil et une rencontre en personne entre le commissaire et lui pour accéder à la Ligue canadienne.

Pour sa part, Manziel a confirmé au quotidien USA Today en juin 2018 qu'il devait également prendre une médication pour un problème de bipolarité et qu'il devait voir un thérapeute de façon hebdomadaire.

Pire échange de l'histoire

Au micro de Mario Langlois aux Amateurs de Sports, l'analyste Bruno Heppell n'a pas mâché ses mots.

« C’est un fiasco, soyons honnêtes. Come on! C’est la pire chose qui pouvait arriver », a dit l'ex-joueur.

« Et que Kavis Reed ne fasse aucunement son mea culpa deux semaines après s’être autoproclamé grand gagnant de la session des joueurs autonomes… Là, il n’est pas capable de dire qu’il a fait une gaffe. Come on!