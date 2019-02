Le problème Lehkonen: «Il n'est jamais en position de tirer» - Dany Dubé

Cela dit, Dubé estime que Lehkonen doit être plus fort sur ses patins, plus solide. Plus fort pour garder la rondelle.

« Il est très tenace, il a un bâton actif, il récupère des rondelles, mais il n’est jamais en position de tirer. Et quand il l’est, il n’est pas efficace. »

