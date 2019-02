Aréna des Sénateurs: la médiation pour les plaines LeBreton échoue

OTTAWA — La proposition pour un nouvel aréna des Sénateurs au centre-ville d'Ottawa est en péril après que la médiation afin de régler le différend entre les deux parties désirant développer le site des plaines LeBreton eut échoué.

Le juge Warren Winkler, le médiateur retenu par le groupe RendezVous LeBreton, a avisé la Commission de la capitale nationale (CCN) que les deux parties ont été incapables d'en venir à une entente. La CCN a statué que la date butoir pour un règlement était jeudi.

Le conseil d'administration de la CCN révisera les derniers développements dans ce dossier par téléconférence, jeudi. La compagnie de la Couronne, qui détient les terrains visés, a ajouté qu'une réunion aurait lieu le 7 mars pour finaliser le développement futur des plaines LeBreton.

Winkler a supervisé la médiation entre les partenaires du RendezVous LeBreton: le propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk, le fondateur de Trinity Development Group, John Ruddy, ainsi que le président de GBA, Graham Bird.

La société de Melnyk, Capital Sports Management, a intenté une poursuite 700 millions $ contre Rubby et Bird en novembre. Ruddy — qui est fait également partie du groupe de propriétaires du Rouge et Noir d'Ottawa de la LCF, du Fury d'Ottawa de la USL, ainsi que des 67 d'Ottawa — a répondu en déposant une poursuite de 1 milliard $.

Bird, en réponse à la poursuite intentée par Melnyk, avait convaincu les trois parties de passer par la médiation en janvier.

Les Sénateurs jouent présentement au Centre Canadian Tire de Kanata, en banlieue d'Ottawa.

La franchise de la LNH a fait les manchettes pour toutes sortes de mauvaises raisons — en lien avec ses performances ou non — depuis qu'elle est passée à un but de se qualifier pour la finale de la Coupe Stanley, en 2017. L'équipe occupe la dernière place du classement général de la LNH et elle a échangé ses meilleurs attaquants — Mark Stone, Matt Duchene et Ryan Dzingel — pour de plus jeunes joueurs et des choix au repêchage avant la date limite des transactions.

Les Sénateurs ont aussi échangé leur premier choix au repêchage de juin prochain, qui devrait être très élevé compte tenu des performances du club, quand ils ont fait l'acquisition de Duchene l'an dernier.

L'équipe est présentement sur une séquence de cinq défaites.