«On avait besoin de rebondir et on a joué un bon match! On a patiné, on a fait des bons jeux et on a été confiant en possession de la rondelle. J’espère amener ça au prochain match et qu’on poursuive dans la bonne direction. Tout le monde a bien joué! Les quatre trios ont apporté quelques choses. C’est beau de voir tes joueurs te donner une telle soirée. J’ai voulu réunir nos trios qui ont eu du succès et ce soir ça a fonctionné! Tant et aussi longtemps que ça fonctionne, c’est facile de les garder ensemble!»