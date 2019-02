Les résultats du jour: les Hurricanes soufflent les Kings 6 à 1 (vidéos)

Zucker et Eriksson marquent en fin de match et le Wild surprend les Jets 3 à 2



Jason Zucker et Joel Eriksson ont trouvé le fond du filet dans un intervalle de 26 secondes alors qu'il restait moins de deux minutes à écouler à la rencontre et le Wild du Minnesota a surpris les Jets de Winnipeg 3-2, mardi soir, s'adjugeant du même coup une quatrième victoire de suite.



Zucker a déjoué Connor Hellebuyck à 18:33, puis Eriksson a vu son but être confirmé après que les Jets eurent demandé la reprise vidéo pour obstruction sur leur gardien, à 18:59.



Brad Hunt a complété la marque pour les visiteurs, et Devan Dubnyk a effectué 30 arrêts devant le filet du Wild (31-27-6), qui a gagné ses quatre matchs contre les Jets cette saison.



Patrik Laine a répliqué avec un but et une mention d'aide, et Mark Scheifele a complété la marque pour les Jets, qui ont un dossier de 1-4-1 à leurs six derniers affrontements.



Hellebuyck a stoppé 36 tirs devant le filet des Jets (37-22-4).



Wheeler et Kyle Connor ont aussi ajouté une mention d'assistance chacun à leur fiche, portant à quatre leur nombre de matchs avec au moins un point _ ils en ont chacun cinq pendant cette séquence.



L'attaquant du Wild Ryan Donato, acquis des Bruins de Boston le 20 février, a récolté deux passes. Il a obtenu au moins un point dans chacun de ses quatre premiers matchs avec la formation du Minnesota (1-5).



Les Jets, qui ont acquis notamment deux défenseurs à la date limite des transactions dans la LNH lundi, ont envoyé l'ex-défenseur du Canadien Nathan Beaulieu dans la mêlée aux côtés de Jacob Trouba. Le défenseur Bogdan Kiselevich est arrivé en fin d'après-midi mardi, et en conséquence son nom a été rayé de la formation partante.



D'autre part, le joueur de centre Kevin Hayes, qui a été acquis des Rangers de New York, a disputé son premier match avec les Jets. Il a évolué sur un trio complété par Mathieu Perreault et Nikolaj Ehlers.