«La contribution offensive des défenseurs est nettement insuffisante» -Dany Dubé

Montréal a pris une photo des deux derniers mois du Canadien et les chiffres expliquent la précarité de la position du Canadien selon notre analyste.



Le meilleur contributeur du CH est Tomas Tatar en termes de points avec 5 buts et 9 points. Brendan Gallagher a aussi cinq buts pendant la période et Max Domi les rejoint avec sept points. Ces trois joueurs sont donc la force offensive de l’équipe.



D’un autre côté, Dany souhaite que le but de Joel Armia puisse relancer le trio de Kotkaniemi puisqu’il est plutôt anémique si ce n’est que de Paul Byron, qui a inscrit ses buts avec d’autres joueurs.



De plus, seul un défenseur a inscrit un but pendant la période et c’est Jeff Petry du côté de Toronto. Montréal aura besoin d’une plus grande production de sa défensive et notamment celle de Shea Weber.



Alors que janvier avait été un mois couvert de succès, février aura été beaucoup plus difficile.



La contribution de tous et un travail constant à chaque match seront la seule façon de pouvoir consolider une assise sur une place en séries lors des vingt derniers matchs de la saison.