Canadiens de Montréal 7 - Red Wings de Detroit 1 (3e période)

Avec seulement deux victoires à ses huit dernières parties, les Canadiens devront retrouver leurs repères rapidement s’ils veulent demeurer dans la course aux séries.



Claude Julien mise sur une stratégie différente de celle face aux Panthers de la Floride il y a un peu plus d'une semaine, alors que c'est Carey Price qui est devant le filet pour ce deuxième match en deux soirs.



Sommaire de la rencontre



Première période:



Le Canadien fait mouche dès sa première occasion de marquer lorsque Tomas Tatar profite d'une rondelle bondissante pour filer en échapper contre Jimmy Howard qu'il déjoue malgré qu'il était embêté par le défenseur Filip Hronek. Le 22e filet de la saison de Tatar fait 1 à 0 pour la troupe de Claude Julien.



Montréal continue ensuite de mettre de la pression sur la défensive des Red Wings et dicte l'allure de la période y allant de plusieurs occasions de marquer.



Le Tricolore termine la période en infériorité numérique. La menace se déploiera en deuxième pour les Wings.



Deuxième période:



Les joueurs des Canadiens réussissent à tenir l'avantage numérique de Detroit en échec. Malgré que les Wings semblent plus énergiques en deuxième, mais une entrée de zone réussie par Drouin et Domi mène au deuxième but des Canadiens marqué par Andrew Shaw qui redirige habilement une rondelle bondissante au-dessus de l'épaule d'Howard. Ce but porte la marque à 2 à 0 pour Montréal.



La période est chaudement disputée, mais encore une fois, les Montréalais font la différence en capitalisant sur leurs chances. Brendan Gallagher s'inscrit au pointage un peu après la mi-période après une entrée de zone initiée par Phillip Danault et Jordie Benn. Gallagher effectue un lancer du poignet vif et bat Howard pour donner une avance de trois buts à son équipe.



Quelques minutes plus tard, le Canadien est victime d'un revirement dangereux, mais Jordie Benn parvient a étouffer la menace. Montréal relance ensuite l'attaque et Max Domi accepte une passe de Jonathan Drouin et déjoue habilement le gardien des Wings. Montréal est en avance 4 à 0.



Le festival offensif du Canadien se poursuit avec un peu moins de quatre minutes à faire à la période. Jesperi Kotkaniemi endort la défensive des Wings avant de faire une impressionnante passe pour Joel Armia qui n'a qu'à rediriger la rondelle dans une cage béante. 5 à 0 Montréal.



Detroit n'abandonne pas et deux minutes plus tard, Nate Thompson tente de rediriger un tir de la pointe, mais la rondelle se faufile devant Price et Anthony Mantha récupère le disque et déjoue le gardien pour priver le portier montréalais d'un jeu blanc.



Les Canadiens répliquent toutefois sans attendre sur la séquence suivante. Max Domi rejoint Andrew Shaw dans l'enclave et ce dernier ne rate pas sa chance et inscrit son deuxième du match. Montréal reprend une avance de cinq buts et mène 6 à 1. Shaw sera ensuite l'objet d'une punition qui mènera le Tricolore en infériorité numérique au début dla e troisième.



Troisième période:



Montréal ne s’arrête pas en troisième. Jonathan Drouin remet à Max Domi qui file devant Jonathan Bernier qui est venu remplacer Howard en début de période et il le déjoue avec une belle feinte. Domi inscrit son deuxième de la soirée et Drouin sa troisième passe.



La troupe de Claude Julien conserve le contrôle du jeu et Artturi Lehkonen rate une chance devant le filet en milieu de période.



Plus de détails à venir...