Canadiens de Montréal 1 - Red Wings de Detroit 0 (1re période)

Avec seulement deux victoires à ses huit dernières parties, les Canadiens devront retrouver leurs repères rapidement s’ils veulent demeurer dans la course aux séries.



Claude Julien mise sur une stratégie différente de celle face aux Panthers de la Floride il y a un peu plus d'une semaine, alors que c'est Carey Price qui est devant le filet pour ce deuxième match en deux soirs.



Sommaire de la rencontre



Première période:



Le Canadien fait mouche dès sa première occasion de marquer lorsque Tomas Tatar profite d'une rondelle bondissante pour filer en échapper contre Jimmy Howard qu'il déjoue malgré qu'il était embêté par le défenseur Filip Hronek. Le 22e filet de la saison de Tatar fait 1 à 0 pour la troupe de Claude Julien.



Montréal continue ensuite de mettre de la pression sur la défensive des Red Wings et dicte l'allure de la période y allant de plusieurs occasions de marquer.



Plus de détails à venir...