Nouvel aréna à Ottawa: la date limite demeure jeudi

Capital Sports Management Inc., une entreprise détenue par Melnyk, a intenté une poursuite de 700 M $ contre Ruddy et Bird en novembre.



Ruddy - également membre du groupe de propriétaires du Rouge et Noir, du Fury et des 67s - a présenté une demande reconventionnelle d’un milliard $.



En déposant une déclaration de défense contre le procès de Melnyk, Bird a obtenu l'accord de médiation des trois parties au début de janvier.



Les Sénateurs jouent actuellement au Centre Canadian Tire à Kanata, en banlieue.



Depuis la finale de l'Est de 2017, perdue en sept matches devant Pittsburgh, l’équipe a fait l’objet de plusieurs manchettes négatives concernant ce qui se passe au niveau hockey, mais aussi en dehors de la glace.



Les Sénateurs ont la pire fiche de la Ligue nationale cette saison. Ils viennent d'échanger leurs meilleurs attaquants, Mark Stone, Matt Duchene et Ryan Dzingel, en retour de joueurs plus jeunes et de choix de repêchage.