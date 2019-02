Insultes racistes: «C’est que j’ai vécu il y a 30 ans» -Georges Laraque

«Ce qui n’a pas de bons sens, c’est que j’ai vécu il y a 30 ans à Sorel-Tracy. Et là on parle de St-Jérôme qui est à 30 minutes de Montréal. On parle de 30 personnes qui auraient tenu des propos racistes, pas une. Et dans un aréna qui a environ 1200 personnes qui n’ont rien dit. La sécurité, au lieu de mettre le monde dehors qui criait des noms, ils ont demandé à sa famille de se déplacer. Et le gars qui montrait des vidéos de singes, on lui a demandé de se rasseoir. C’est tout. Personne n’a été expulsé. Ça n’a aucun sens.»