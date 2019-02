Le Canadien en quête d’une victoire à tout prix

Le Canadien de Montréal n’a pas le temps de s’apitoyer sur son sort à la suite de sa défaite contre les Devils du New Jersey lundi soir. Le Tricolore affronte les Red Wings à Detroit ce soir.

Ayant perdu six de ses huit dernières parties, le Canadien (33-23-7; 73 points) devra retrouver ses repères rapidement s’il veut demeurer dans la course aux séries.

Les Hurricanes de la Caroline (33-23-6; 72 points) et les Penguins de Pittsburgh (32-22-8; 72 points) n’ont qu’un seul point derrière le Tricolore et en plus, ils disposent tous les deux d’un match en main sur le CH.

Une défaite du Tricolore contre les Red Wings ce soir, jumelée à une victoire des Hurricanes (contre les Kings) et des Penguins (contre les Blue Jackets) ferait en sorte que le Canadien ne ferait plus partie des deux équipes repêchées dans l’Association de l’Est.

Tout au long de la saison, le Canadien a habitué ses partisans à des surprises. Chaque fois qu'on le croyait au tapis, le CH a su rebondir de façon convaincante.

Le fera-t-il une fois de plus ce soir à Detroit?

Plus de détails à venir...