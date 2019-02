«On a commencé le match en retard» - Claude Julien

«On a commencé le match en retard. C’est ce qui nous a fait mal en bout de ligne. La première moitié du match, on n’avait pas l’air d’une équipe en confiance. Les passes étaient molles. Et dans la deuxième moitié, on a commencé à jouer un peu plus. On est venu à bout de marquer un but, mais tu ne peux pas gagner des matchs à ce temps-ci de l’année si tu n’es pas prêt à jouer dès le début»