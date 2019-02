Canadien 1 - Devils 2 (final)

Maintenant que la date limite des transactions dans la LNH est chose du passé, le Canadien de Montréal se tourne maintenant vers le dernier droit de la saison en affrontant, lundi soir à Newark, les Devils du New Jersey.

1re période

Ce sont les Devils qui se sont inscrits au pointage en premier grâce au premier but dans la LNH de Nathan Bastian à 12:35. CH 0 - Devils 1

2e période

Les Devils ne perdent pas de temps en deuxième période et ils doublent leur avance à la suite du but de Kurtis Gabriel (2) à 3:06. CH 0 - Devils 2

3e période

Alors que le Canadien se trouve en désavantage numérique à la suite de la pénalité à Artturi Lehkonen, Paul Byron récupère une rondelle poussée par Philipp Danault et file seul en échappée. Byron ne rate pas son coup et déjoue le gardien Cory Schneider à 6:30. CH 1 - Devils 2

Avec 1:27 à faire au match, Carey Price retourne au banc des siens pour ajouter un attaquant supplémentaire.

Marque finale 2-1 pour les Devils.

Notes d'avant match

Alors qu’il se trouve au cœur d’une course pour l’un des deux derniers laissez-passer dans l’Est donnant accès aux séries, le Canadien (33-22-7; 73 points) sera à la recherche de tous les points mis à sa disposition.

Avant de revenir devant ses partisans au Centre Bell samedi soir, le Tricolore disputera trois parties sur les patinoires adverses, soit lundi contre les Devils, mardi contre les Red Wings et vendredi contre les Rangers. Pas une mince tâche puisque le CH disputera deux matchs en deux soirs à deux reprises cette semaine.

Course aux séries

Alors qu’il se trouve à la position de première équipe repêchée, le Canadien n’a qu’un maigre point devant les Hurricanes de la Caroline (33-23-6; 72 points) et les Penguins de Pittsburgh (32-22-8; 72 points).

La course sera donc extrêmement serrée d’ici la fin de la saison et le Canadien ne peut se permettre d’échapper de précieux points comme il l’a fait à Toronto samedi soir, alors qu’il a subi une défaite de 6-3, et ce, même s’il détenait une avance de trois buts.

Price vs Schneider

Pour ce duel contre les Devils (24-30-8; 56 points), Claude Julien a confié le filet des siens à son gardien numéro un, Carey Price. Son vis-à-vis sera Cory Schneider.