Panarin et Bobrovsky demeurent à Columbus: «Ils s'en vont gagner la coupe Stanley» -Ron Fournier

Au cours des derniers jours, les Blue Jackets de Columbus ont mis la main sur les attaquants Matt Duchene et Ryan Dzingel des Sénateurs d’Ottawa, ainsi que sur le défenseur Adam McQuaid des Rangers de New York et le gardien Keith Kinkaid des Devils du New Jersey.

Bien des observateurs s’attendaient à voir les Blue Jackets se débarrasser de l’attaquant Artemi Panarin et du gardien Sergei Bobrovsky avec lesquels la situation interne n’est pas au beau fixe depuis quelques mois.

Ce ne fut pas le cas.

Inviter à commenter la situation sur les ondes du 98,5 FM, Ron Fournier n’a pas fait dans le détail.

« Ils s’en vont gagner la coupe Stanley! »

Qu’en pensez-vous?