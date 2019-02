Mark Stone prend la direction de Las Vegas

Les Sénateurs d’Ottawa ont échangé l’attaquant Mark Stone aux Golden Knights de Las Vegas en retour du défenseur Erik Brännström, le joueur de centre Oscar Lindberg et un choix de deuxième ronde en 2020.



Cette saison, Stone a déjà inscrit 28 buts et 34 passes pour 62 points en seulement 59 rencontres. En six saisons dans la LNH, il a inscrit 123 buts et 188 passes pour 311 points en 366 matchs.



L’ailier droit de 6,04 et 219 lbs avait été laissé de côté au cours du week-end et n’avait pas participé à l’entraînement matinal des Sénateurs.



Stone qui complète un contrat d’un an et 7,35 millions de dollars avec les Sénateurs d’Ottawa sera joueur autonome sans compensation le premier juillet prochain et pourra offrir ses services à toutes les équipes de la LNH.

Brannstromm est un choix de premier tour, 15e au total, par les Golden Knights en 2017. Avec les Wolves de Chicago de la Ligue américaine, il a marqué sept buts et ajouté 21 aides en 41 rencontres.

Lindberg est un vétéran de 27 ans qui a joué 232 matchs dans la LNH avec les Rangers de New York et les Golden Knights. L'ex-choix de deuxième tour, 57e au total, des Coyotes de Phoenix en 2010 a inscrit 71 points, dont 34 buts.