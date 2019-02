Columbus frappe encore et va chercher Adam McQuaid

L’ancien défenseur des Bruins, Adam McQuaid, est passé des Rangers de New York aux Blue Jackets de Columbus en retour d’un choix de quatrième et de septième ronde en 2019.



McQuaid qui en est à sa 10e saison dans la LNH a compilé une fiche de 15 buts et 56 pour 71 points en 498 matchs, dont 2 buts et 3 passes en 36 matchs cette saison.



Les Blue Jackets sont clairement les plus actifs en cette dernière journée des échanges avec les acquisitions de Matt Duchene, Ryan Dzingel, Julius Bergman et Keith KinKaid un peu plus tôt.