Le Canadien obtient Jordan Weal en retour de Michael Chaput

Le Canadien de Montréal a fait l’acquisition du joueur de centre de profondeur Jordan Weal des Coyotes de l’Arizona.



En retour, Marc Bergevin a cédé le joueur de centre québécois Michael Chaput.



Weal, qui est âgé de 26 ans, a inscrit 20 buts et 24 passes pour 44 points en 153 rencontres dans la LNH avec les Kings, les Flyers et les Coyotes. Le joueur de centre droitier a remporté 55,8% de ses mises en jeu.



Chaput, qui est lui aussi âgé de 26 ans, a inscrit 6 buts et 16 passes pour 22 points en 167 matchs dans la LNH. Il jouait présentement avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine.