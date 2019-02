Milos Raonic éliminé au premier tour à Dubaï

Milos Raonic a subi une défaite surprise de 6-4, 5-7, 6-4 aux mains de l'Allemand Jan-Lennard Struff en première ronde de l'omnium de Dubaï.



Raonic, septième tête de série, a obtenu 15 as et maintenu une efficacité de 82 pour cent sur sa première balle de service, mais il s'est néanmoins incliné face au 54e joueur mondial.



Raonic, qui occupe le 14e rang au classement ATP, a un palmarès de 1-2 depuis qu'il a effectué son retour au jeu à la suite d'une blessure au genou aux Internationaux d'Australie.



Raonic l'avait emporté à son unique affrontement précédent contre Struff — à Wimbledon l'an dernier.



Pendant ce temps, Félix Auger-Aliassime est censé disputer son match de première ronde à l'omnium du Brésil contre l'Urugayen Pablo Cuevas, mardi, à Sao Paulo. Le Montréalais de 18 ans est devenu le plus jeune joueur du top-100 mondial cette semaine après s'être incliné en finale du tournoi de Rio. Il occupe le 60e rang au plus récent classement de l'ATP.



Chez les dames, l'Ontarienne Bianca Andreescu reprend ses activités mardi au tournoi d'Acapulco, où elle a rendez-vous avec la Suissesse Jil Teichmann.