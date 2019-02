Transactions 2019: Brandon Montour passe des Ducks aux Sabres

Les Sabres de Buffalo ont fait l'acquisition du défenseur des Ducks d'Anaheim Brandon Montour, dimanche.



En retour, les Ducks ont obtenu le défenseur Brendan Guhle et un choix de première ronde au prochain repêchage.



Les Sabres ont conditionnellement offert leur choix de premier tour obtenu dans la transaction qui avait envoyé Evander Kane à San Jose, il y a un an. Toutefois, les Ducks auront le choix d'obtenir le choix de premier tour que les Sabres ont acquis lors de la transaction de Ryan O'Reilly, qui a été échangé aux Blues de St. Louis l'été dernier.



L'entente a été complétée dimanche, une journée avant la date limite des transactions dans la LNH.



Âgé de 24 ans, Montour a récolté cinq buts et 20 aides en 62 matchs cette saison, sa troisième au sein du circuit Bettman. Il a été repêché par les Ducks au second tour de la sélection de 2014. En 169 rencontres dans la LNH, il a amassé 63 points, dont 16 buts.



Guhle est un défenseur dont l'expérience est limitée dans la LNH, puisqu'il a été sélectionné au second tour du repêchage de 2015 par les Sabres. À 21 ans, il a récolté cinq aides en 23 matchs dans la LNH. Il a passé la majorité des trois dernières campagnes dans les rangs mineurs, où il a pu peaufiner son jeu.