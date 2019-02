Date limite des échanges: l'expérience de Tomas Tatar

Plusieurs autres joueurs de la LNH — incluant quelques noms prestigieux — vivront le même phénomène lundi alors que l'on s'approchera de l'échéancier final, prévu pour 15h00, heure de l'Est lundi.



Parmi les ailiers qui pourraient devenir des joueurs autonomes sans compensation cet été, Mark Stone des Sénateurs d'Ottawa et Wayne Simmonds des Flyers de Philadelphie sont les plus susceptibles de changer d'adresse avant l'heure limite. Il en est de même pour Micheal Ferland des Hurricanes de la Caroline, Kevin Hayes des Rangers de New York, Gustav Nyquist, des Red Wings et Marcus Johansson, des Devils du New Jersey.



Des équipes à la recherche de défenseurs pourraient être intéressées par Adam McQuaid, des Rangers, ou Dougie Hamilton, des Hurricanes, à qui il reste deux années à son contrat.



Impliqués dans une chaude lutte dans la section Métropolitaine, les Blue Jackets de Columbus ont déjà fait quelques coups d'éclat, mettant la main sur Matt Duchene, des Sénateurs vendredi, puis Ryan Dzingel, également des Sénateurs, 24 heures plus tard.



Les acquisitions des deux joueurs susceptibles de réclamer l'autonomie en juillet ont coûté aux Blue Jackets deux espoirs, un choix de première ronde, deux sélections de deuxième tour et l'attaquant Anthony Duclair. Les Sénateurs recevront un autre choix de première ronde si Duchene demeure à Columbus.



Les Stars de Dallas ont également bougé samedi en allant chercher l'ailier Mats Zuccarello, des Rangers, et le défenseur Ben Lovejoy, des Devils.



Parmi les équipes canadiennes, il faut s'attendre à ce que les Flames de Calgary et les Jets de Winnipeg soient actifs lundi alors qu'ils tentent de solidifier leur formation respective en vue des séries éliminatoires, tandis que les Maple Leafs de Toronto pourraient essayer d'ajouter un défenseur droitier ou un ailier reconnu pour sa combativité.



Toutefois, des situations comme celle impliquant Tatar peuvent servir d'avertissement aux formations prêtes à céder des actifs pour bonifier leur équipe.



Les Golden Knights ont donné des choix de première, deuxième et troisième ronde, en février dernier, pour acquérir l'attaquant tchèque alors que l'étonnante équipe de l'expansion faisait sa route vers une éventuelle participation à la finale de la Coupe Stanley.