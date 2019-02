Omnium de Rio: Félix Auger-Aliassime s'incline en finale

«Aujourd'hui, c'était un peu plus compliqué physiquement. J'avais joué un match difficile hier. Je pense que ça s'est ressenti sur mon service. Après, j'ai essayé de trouver des solutions et de me battre jusqu'au bout. J'aurais eu de meilleures chances si j'avais mieux servi, mais ce sont des choses qui arrivent. J'en retire du positif et je vais apprendre de cet affrontement», a fait valoir l'athlète de 18 ans.