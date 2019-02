Résultats de la LNH (vidéos): Kuznetsov donne la victoire aux Caps

Evgeny Kuznetsov a touché la cible à 4:20 de la prolongation et les Capitals de Washington ont défait les Rangers de New York 6-5, dimanche après-midi.



Kuznetsov a vu sa passe vers Alex Ovechkin être bloquée par Henrik Lundqvist, mais la rondelle a glissé vers la ligne rouge. Kuznetsov a tout juste devancé Ovechkin pour pousser le disque au fond du filet.



Nicklas Backstrom a marqué ses 14e et 15e buts de la saison pour les Capitals, qui se sont approchés à deux points des Islanders de New York et du premier rang de la section Métropolitaine. La formation de Washington a toutefois disputé deux parties de plus.



Tom Wilson, Nic Dowd et Michal Kempny ont aussi touché la cible pour les Capitals, qui venaient de terminer un long voyage de six matchs à l'étranger. Pheonix Copley a réalisé 26 arrêts dans la victoire.



Le défenseur des Rangers Brady Skjei a inscrit deux buts dans une même rencontre pour une première fois en carrière dans la LNH, forçant la prolongation alors qu'il ne restait que 31 secondes à écouler.



Chris Kreider, Jimmy Vesey et Vladislav Namestnikov ont également fait bouger les cordages pour les Rangers. Lundqvist a repoussé 29 rondelles.



Les Rangers ont échangé l'attaquant Mats Zuccarello aux Stars de Dallas, samedi, et ils ont laissé de côté l'attaquant Kevin Hayes et le défenseur Adam McQuaid pour une deuxième partie consécutive.