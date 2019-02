Un camp d’entraînement réussi pour l’Impact

ST-PETERSBURG - L’Impact de Montréal a conclu son camp d’entrainement samedi soir avec une éclatante victoire de 3-0 face au DC United. L’équipe a ainsi complété sa présaison avec une fiche de 3-0-2 en cinq matchs.

En plus d’un rendement fort positif, l’Impact a marqué sept buts en plus que d’accorder un seul filet à l’adversaire.

Néanmoins, il y a eu quelques pépins en cours de route. Notons les petits malaises de joueurs comme Ignacio Piatti, Samuel Piette, Harry Novillo et Saphir Taïder. Au moins, ils devraient tous entamer la saison régulière, samedi à San Jose, excepté Jukka Raitala, qui demeure un cas incertain. Il est toujours blessé à une jambe.

Ken Krolicki a été la seule réelle victime de ce camp. Blessé à un bras dans le match face aux Rowdies, il sera opéré au coude lundi et ratera de quatre à six semaines d’activités.

En général, le camp 2019 a démontré que l’Impact a de bons éléments en son sein. Piatti reprend là où il a laissé l’an passé. Il a marqué deux buts en deux matchs. Diallo est également solide, devenant le nouveau général de la défensive. Harry Novillo et Maxi ont contribué de belle manière à l’attaque, marquant trois buts combinés, en plus de préparer plusieurs autres buts.

Par ailleurs, les gardiens Evan Bush et Clément Diop n’ont rien donné de bon à leurs adversaires.

Rien à dire non plus contre les milieux partants de l’Impact, à savoir Samuel Piette, Michael Azira et Saphir Taïder. On dirait que les trois hommes jouent ensemble depuis des lunes.

Mais ce qui fait le plus plaisir aux amateurs, c’est certainement de constater l’émergence des jeunes joueurs, dont plusieurs Québécois.

Mathieu Choinière a couronné son camp samedi avec un but à la volée de toute beauté, après avoir déculotté un défenseur sur le but qu’il a préparé pour Urruti. Il en a mis plein la vue aux spectateurs !

Il n’est d’ailleurs pas le seul à avoir montré de belles habiletés. Son frère David a montré qu’après plusieurs blessures, il est encore capable de continuer à s’améliorer.

Zachary Brault-Guillard a prouvé aussi qu’il peut jouer un rôle dans cette ligue. Même chose pour Clément Bayiha.

Samedi, Bayiha et Shamit Shome ont remplacé à pied levé Novillo et Taïder. Malgré l’entrée des deux jeunes, l’Impact n’a pas du tout semblé amoindri. C’est une excellente nouvelle pour Rémi Garde qui aura besoin de tout son monde cette saison.

Longues périodes loin de Montréal

Seul hic ? L’Impact a été sur la route longtemps cet hiver et en fin de camp, il était clair sur les visages de plusieurs joueurs qu’ils avaient hâte de retrouver la maison. Ce ne sera pas pour tout de suite, malheureusement.

L’Impact s’envolera pour San Jose, à partir de Tampa, en raison des conditions hivernales du Québec. L’Impact trouvera de meilleures conditions d’entrainement en Californie. Ce ne sera donc pas avant le 3 mars, à la suite du premier match de sa saison régulière contre les Earthquakes, que les joueurs de l’Impact retrouveront la maison.

Toutefois, le séjour montréalais sera de courte durée puisque les joueurs de l’Impact reprendre l’avion à destination de Houston, pour un match le 9 mars.

L’Impact de Montréal commencera jouera huit de ses neuf premiers matchs de la saison sur la route.