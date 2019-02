«On aurait pu gérer ça beaucoup mieux» -Claude Julien

Bien sûr, il y a eu le mauvais bond de la rondelle sur la bande qui a mené directement au but égalisateur de William Nylander, mais l'entraîneur du Canadien de Montréal Claude Julien n'allait pas se rabattre sur cette excuse.

« Il faut quand même contrôler la situation, a dit Julien après le revers encaissé contre les Maple Leafs. Après le deuxième but (de Toronto), on a semblé geler. On n'a pas continué à jouer de la façon dont on devait et on leur a donné l'occasion de revenir dans le match, puis de le gagner.

« Nous avions la chance d'aller chercher au moins un point, puis un deuxième. Quand vous commettez une erreur dans votre territoire avec moins de deux minutes à faire, ce sont des choses comme ça qui vont vous tuer. On doit se regarder (dans le miroir), parce que c’est plus ou moins de notre faute. On aurait pu gérer ça beaucoup mieux qu’on l’a fait ce soir. »

« C’est le genre d’impondérable du survient au hockey et qui change l’initiative d’un match », a, pour sa part, noté Carey Price.

« On a eu une excellente première période, puis on a commencé à être brouillons avec la rondelle et on a pris quelques mauvaises décisions. Et c’est, généralement, ce qui coûte la victoire. »