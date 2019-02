Piatti revient et l'Impact l'emporte encore une fois (vidéos)

Pour conclure, Choinière, à la 90e minute, s'est approché de la surface avec deux défenseurs devant lui. Il a tenté un tir à la volée, battant en plus le gardien, directement dans la lucarne. Le jeune québécois a célébré son but en allant faire l'accolade avec les jeunes chasseurs de ballons derrière le but de Hamid.

« J’ai eu des frissons en voyant ce but, a raconté l’entraineur Rémi Garde après le match. Si vous aimez le foot, vous devez apprécier ces jeux. Il a tiré sans penser. On leur dit souvent d’emmener le ballon dans les 30 derniers mètres et tenter leur chance. Mais pour marquer un but comme ça plein d’envi, ça prend du talent. »

Choinière lui-même était au septième ciel lorsqu’il a rencontré les médias après le match.

« C’est mon premier but chez les pros. J’avais tellement d’émotion. J’ai juste tiré et ça rentré. Peut-être que mon bon jeu quelques minutes avant sur le but d’Urruti m’avait donné la confiance de tenter ma chance. Mais je suis vraiment heureux présentment. »

En cinq matchs préparatoires, l’impact a maintenu une fiche de 3-0-2 avec 7 buts marqués et 1 but accordé.

« Je pense que ça montre que nous avons eu un bon camp, mais surtout que nous sommes capables de bien jouer défensivement », a expliqué l’ailier Bayiha. »

Garde s’est aussi dit très satisfait du camp en général, indiquant que les dernières décisions sur la formation de l’équipe allaient être prises très rapidement.

L’Impact s’envolera lundi vers San Jose, là où il jouera son premier match de la saison samedi soir le 2 mars à 22h00. Un match qui sera radiodiffusé sur les ondes du 98,5 FM.

