Des victoires pour les Hurricanes et les Blue Jackets

Deux équipes en compétition avec le Canadien de Montréal pour une place en séries éliminatoires ont remporté des victoires, samedi.

À Dallas, un but à chaque période a mené les Hurricanes de la Caroline à un gain de 3-0 face aux Stars. Curtis McElhinney a bloqué 24 tirs, inscrivant un deuxième jeu blanc cette saison.

Lucas Wallmark, Justin Faulk et Jordan Martinook ont touché la cible pour les vainqueurs. Ben Bishop a stoppé 28 tirs dans une cause perdante.

À Columbus, Sergei Bobrovsky a remporté un deuxième match d'affilée par blanchissage, aidant les Blue Jackets à s'imposer 4-0 face aux Sharks de San Jose.

Matt Duchene a réussi un premier but avec son nouveau club, portant le score à 2-0 en profitant d'une rondelle libre, tôt au deuxième engagement.

Bobrovsky a fait 26 arrêts, alignant deux jeux blancs pour la première fois de sa carrière. Il était en poste lors du gain de 3-0 contre Ottawa vendredi, quelques heures après l'échange envoyant Duchene aux Blue Jackets. Cam Atkinson a récolté un but et une passe, tandis que Boone Jenner et Pierre-Luc Dubois ont marqué eux aussi.